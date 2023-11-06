Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана в Москве
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37-летний мужчина открыл огонь из травматического оружия у рестрана в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал московской прокуратуры. Инцидент произошёл возле ресторана на Шлюзовой.
"37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвёл несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", — указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Москвы
Устроившим стрельбу оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжелом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции.
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