Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана в Москве

37-летний мужчина открыл огонь из травматического оружия у рестрана в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал московской прокуратуры. Инцидент произошёл возле ресторана на Шлюзовой.

"37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвёл несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", — указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Москвы

Устроившим стрельбу оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжелом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции.