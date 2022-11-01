Чем занимается единственный офицер-ветеринар в Вооруженных силах Казахстана

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

Вот уже почти полгода молодой выпускник Актюбинского университета имени Баишева лейтенант Даулет Бекмырзаев живёт и работает с осознанием, что является единственным офицером-ветеринаром в Вооруженных силах Казахстана. Хотя, когда он учился в родном вузе по специальности "Ветеринарная санитария", то был одним из многих, и не догадывался, что вскоре возглавит ветеринарную службу единственного в казахстанской армии горно-егерского подразделения. Всё решилось по окончании учёбы, во время визита в местные органы военного управления.

Параллельно с основной учёбой по гражданской специальности Даулет Бекмырзаев также обучался на военной кафедре при Западно-Казахстанском медицинском университете имени М. Оспанова. Завершилась учеба Даулета на военной кафедре получением звания офицера запаса "лейтенант" с воинской учётной специальностью "Организация и планирование территориальной обороны". Пока Даулета это ни к чему не обязывало и, не помышляя об армии, он устроился на работу в местную ветеринарную станцию. Будучи студентом он проходил там практику и функциональные обязанности освоил быстро: проведение лабораторных работ, профилактических мероприятий, составление справок, отчётов.

Вскоре Даулет как офицер запаса был приглашён по повестке в местное управление по делам обороны. С готовностью Даулет прибыл в назначенное время. Однако вскоре выяснилось, что в его воинской учётной специальности в том момент потребностей в частях не было и Даулет мог бы вернуться домой. Но в военкомате ему предложили применить не воинскую, а гражданскую специальность. И вакансия соответствующая как раз имеется: в горно-егерском регионального командования "Юг" была свободной должность начальника ветеринарной службы — ветеринара лазарета.

И хотя эта информация прозвучала как предложение, ведь его призыв, как офицера запаса пока отменялся, Даулет задумался. А почему бы и нет? Почему бы не призваться в ряды Вооруженных сил по контракту? Даулет рассудил следующим образом: лучше призваться самому сейчас, пока молодой, не обремененный семьей, пока нет грандиозных планов, чем получить повестку в тот момент, когда он к этому не будет готов.

Родители Даулета встревожились: он у них единственный сын, и его решение ехать за тысячи километров от родного дома, чтобы служить, разлучало их небольшую, но очень крепкую и дружную семью. Однако Даулет был полон решимости — в конце концов, отец уважительно пожал руку сыну: "Ты принял настоящее мужское решение, балам! Служить и защищать Родину тоже надо!".

В обязанности начальника ветеринарной службы лейтенанта Даулета Бекмырзаева входит сразу несколько направлений: он заботится не только о состояния здоровья боевых коней, но и следит в целом за эпидемиологической ситуацией в воинской части. Помимо осмотра и лечения лошадей, он проверяет продукты питания, которые прибывают в местную столовую для приготовления пищи личному составу.

Но всё-таки большую часть времени ему приходится проводить на конном дворе воинской части. Кони как боевые единицы, перевозя боеприпасы на полигоне, выполняя боевые задачи в ходе учений, иногда получают ссадины и натёртости. Своевременное оказание им медицинской помощи, уход и забота обеспечивают полноценное пребывание коней в строю и дальнейшее успешное выполнение ими боевых задач. Поэтому день у молодого офицера наполнен многочисленными делами и хлопотами. Своих подопечных лейтенант Бекмырзаев уже неплохо изучил. У каждой лошади свой характер.

"Среди коней есть дерзкие и активные, есть спокойные. Совсем как у людей, — улыбается Даулет Бекмырзаев. — Но к каждому нужно и можно найти подход. Когда конь понимает, что ему оказывают помощь и необходимо обработать ссадину, он становится покорным, а потом, при новой встрече мне даже кажется, что конь приветствует меня, с благодарностью покачивая головой.

В подчинении у лейтенанта Бекмырзаева пять военнослужащих: ветеринарные инструкторы, начальник ветеринарной аптеки и механик-водитель. Все вместе они выполняют общую работу, планируют объем работы на предстоящий период, ведут учёт и всегда знают полную информацию о состоянии здоровья всех лошадей. Благодаря четко налаженной системе работы командир горно-егерского подразделения подполковник Арман Сабыров всегда владеет обстановкой по той боевой составляющей его воинской части, которая касается боевых коней.

Даулету нравится его служба. Он легко и гармонично влился в воинский коллектив части. Сразу по прибытии его обеспечили жильем: в горно-егерском подразделении имеется свой военный городок, прямо на территории части расположены дома для офицеров и военнослужащих по контракту.

Конечно, потребовалось некоторое время для адаптации: ранние подъемы, построения, внезапные сигналы сбора. Но за короткое время Даулет Бекмырзаев освоился, привык. Тем более всегда получал поддержку от своих новых товарищей по службе — таких же офицеров, как он. Сослуживцы и подскажут, и помогут, и выручат.

Родители Даулета, мама Алмагуль и папа Нурлан, хоть и скучают в Актобе по сыну, но очень им гордятся. Впервые их единственный сын живет самостоятельно. И получается у него это неплохо: в телефонных разговорах мама, как и все мамы на свете, справляется, хорошо ли питается ее сын, тепло ли одевается. И всегда получает положительный ответ: "Да, мама, всё хорошо! Я сыт, одет, обут". А одет Даулет в военную форму, которой его, так же как и жильём, обеспечили в воинской части. И в таком образе жизни молодой специалист проведёт ближайшие три года — на такой срок он подписал свой первый контракт. По окончании контракта — как знать — может, Даулет и продолжит военную службу. Пока об этом он не задумывается, как и о создании семьи.

— Я вообще пока о женитьбе не думал,ё смущенно признается молодой лейтенант. — Я весь погружен в службу. Но у меня еще предостаточно времени — мне пока 23 года. Главное сейчас наладить свою работу, окончательно втянуться. И, должен сказать, мне всё нравится: и сама служба, и коллектив, и природа.

А природа в Жуалынском районе Жамбылской области, где дислоцировано горно-егерское подразделение, действительно чудесная. Об этом Даулет и рассказывает друзьям из Актобе и родителям. Они, кстати, скоро планируют навестить сына, чтобы своими глазами посмотреть на обстановку, в которой живет сейчас их сын-офицер — единственный в Вооруженных силах Казахстана начальник военной ветеринарной службы.