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Чем собираются завоевать электорат партии, дошедшие до финала выборной гонки? Новые теледебаты анонсировали в РК Сегодня, 20:49
49
Сегодня, 20:49
49

Чем собираются завоевать электорат партии, дошедшие до финала выборной гонки? Новые теледебаты анонсировали в РК

Грядущие выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты часть казахстанских экспертов считает самыми интересными за последние 19 лет. Интриг много: тут и новые партии, и неожиданные лица, и большая конкуренция. Чем собирается завоевать электорат семёрка политобъединений, дошедших до финала выборной гонки?

В эту пятницу, 10 марта, в 21:00 телеканал КТК проводит большой вечер дебатов. Представители всех партий выйдут в прямой эфир, чтобы сразиться за "галочку" в бюллетене. Включайте КТК и делайте выбор. Не теряйте свой голос – он, действительно, важен.

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#выборы 2023 #дебаты #партии #агитация
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:49
49
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