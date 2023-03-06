Чем собираются завоевать электорат партии, дошедшие до финала выборной гонки? Новые теледебаты анонсировали в РК

Грядущие выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты часть казахстанских экспертов считает самыми интересными за последние 19 лет. Интриг много: тут и новые партии, и неожиданные лица, и большая конкуренция. Чем собирается завоевать электорат семёрка политобъединений, дошедших до финала выборной гонки?

В эту пятницу, 10 марта, в 21:00 телеканал КТК проводит большой вечер дебатов. Представители всех партий выйдут в прямой эфир, чтобы сразиться за "галочку" в бюллетене. Включайте КТК и делайте выбор. Не теряйте свой голос – он, действительно, важен.