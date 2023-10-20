Чем отличается меню в государственных, частных и зарубежных школах

С начала учебного года в Казахстане бурно обсуждается тема школьного питания. В разных регионах одновременно случаются инцинденты с едой в школьных столовых: черви в кашах, "деревянные" котлеты, просроченные продукты. Поставщики жалуются на постоянные проверки и недостаточное финансирование, государство обещает поднять стоимость одного обеда до 800 тенге, а общественники предлагают своё решение проблемы. Журналист BaigeNews.kz подготовила обзор рациона столовых государственных и частных школ Казахстана, а также нескольких зарубежных стран.

Государственная школа в Астане

До этого учебного года бесплатным питанием в школах были обеспечены не все регионы. За счёт государства питались только младшеклассники трёх мегаполисов и шести областей. С 1 сентября Глава государства поручил бесплатно кормить всех учащихся начальных классов. А это более 1,5 миллиона детей по всей республике. Наверное, поэтому критики в отношении школьного питания стало намного больше именно за последние полтора месяца.

В среднем питание одного школьника обходится государству в 577 тенге. Минимальная сумма выделяется в Карагандинской области – 460 тенге, максимальная в Алматы – 800 тенге.

Сумма, выделяющаяся из бюджета Астаны на питание одного школьника, на данный момент составляет 584 тенге с учётом НДС. Без НДС это – 521 тенге.

ТОО "Соотечественники" занимается организацией питания в школах Астаны уже 25 лет. Директор учреждения Анастасия Захаренкова рассказывает, что они работают по единому меню, которое разрабатывается Институтом питания и согласовывается управлением образования Астаны.

Для государственных школ готовятся только горячие завтраки и горячие полдники.

"Это не обед. Первого блюда у нас нет. Потому что вторая смена учится с двух часов дня. Они обедают дома", - пояснила Захаренкова.

Так, горячий завтрак подаётся до 11 часов утра. Включает в себя кашу, бутерброд с сыром либо с маслом и напиток. Вместо бутерброда могут быть булочка, печенье, коржик. По понедельникам в завтрак включают яблоко. Если учащиеся первой смены идут в столовую после 11 часов, им дают горячее мясное блюдо. Это может быть плов, гарнир и котлета, жаркое, мясо с овощами. Кроме этого, в горячий завтрак входят салат и напиток. В качестве напитков детям предлагаются компот, лимонный напиток, кисель. В этом году по рекомендации министерства здравоохранения из меню убрали чай.

Учащихся второй смены кормят по тому же меню, что и учащихся первой смены после 11 часов.

По словам Захаренковой, на покрытие всех расходов не хватает той суммы, которую выделяют из бюджета Астаны. Этой суммы хватает только на закуп продуктов питания.

"521 тенге - это практически только себестоимость набора продуктов питания. А у нас же не просто поставка продуктов питания. У нас услуга. Расходы ещё идут на заработную плату работников общества, аренду, коммунальные услуги, моющие средства, посуду, инвентарь, оборудование, эксплуатационные расходы, ремонт оборудования. О прибыли я уже не говорю. В основном поставщики зарабатывают на реализации буфетной продукции. С буфетов какая-то копеечка на всю остальныю расходную часть и идёт. Плюс мы кормим на свободный выбор, где старшеклассники с 5 по 11 классы и учителя имеют возможность выбрать. Это в свободной продаже. Есть и первые блюда, салаты, гарниры, горячие блюда, напитки, чай", - пояснила директор ТОО "Соотечественники".

Также в этом году в Астане впервые сделали раскладку меню, где указано не просто наименование блюд, но и наименование ингредиентов блюд и их вес. Раньше управление образования в едином меню указывало наименование блюда без подробностей, а поставщики ухищрялись как могли: кто-то не доложит масла, кто-то каждый день подаёт одну курицу.

АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" г.Астана

Учащиеся, которые поступили на бесплатное обучение после шестого класса, здесь питаются бесплатно, два раза в день. Опрошенные нами родители на питание не жалуются. Дети с удовольствием едят завтраки и обеды, говорят они.

Фото: пресс-служба НИШ.

По данным пресс-службы учебного заведения, стоимость обеда в школах Астаны АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" составляет 839 тенге. Сюда входит салат, суп, мясное блюдо, гарнир, хлеб, компот из сухофруктов.

Международная школа города Астана

Меню школьной столовой находится в открытом доступе на сайте учебного заведения. Питание здесь трёхразовое: завтрак, обед, полдник. Дети ходят в столовой с подносами и выбирают себе понравившиеся блюда.

Меню столовой этой школы, безусловно, отличается от меню столовой государственных школ. На завтрак вместе с кашей повара здесь готовят сырники, бореки, оладьи, круассаны, запечённый картофель. Кроме куска хлеба со сливочным маслом на завтрак здесь в обязательном порядке подаются сыр, огурцы или помидоры, изюм, курагу, орехи. Дети запивают свой завтрак обычно чаем, какао и водой.

На обед ученикам повара МША готовят несколько видов супов, мясных блюд, гарниров и салатов. В качестве напитка прелагают – компот и каркаде.

На полдник учащимся дают донаты, шоколадный брауни, пиццу, пироги, коржики и ватрушки, фрукты, турецкий айран, кефир и снежок.

"Правильное питание – это фундамент здорового образа жизни и успешного обучения. В школе мы стараемся создать среду, где ученики могут получить качественные и питательные блюда. Меню разнообразно и включает в себя богатый выбор блюд, которые учитывают пищевые предпочтения и диетические ограничения наших учеников", - такими словами подписывает видеоролик о свой столовой у себя в Instagram руководство школы.

Родители говорят, что в школе есть диетсестра, которая следит за питанием в столовой.

Alpamys School в Астане

Питание в стоимость обучения не входит, оно оплачивется отдельно. В этом году питание для всех классов составило 552 600 тенге. По нашим подсчётам, в день родители отдают за питание около 2 800 тенге.

У Маржан учатся в этой школе двое детей. Она рассказывает, что при поступлении в школу родители заполняют анкету, где указывают наличие аллергии у детей на те или иные продукты. Родители регулярно получают от школы меню для своего ребенка на всю последующую неделю. Учащимся младших классов накрывают столы. Они приходят, сразу садятся за готовый стол и обедают. Старшеклассники питаются по принципу "шведского стола", то есть берут подносы и накладывают еду на своё усмотрение. Питание в школе четырёхразовое: два завтрака, обед и полдник.

Россия

У наших ближайших соседей, также как и у нас, с 1 сентября 2023 года обеспечен 100%-ный охват младшеклассников бесплатным горячим питанием.

Пресс-служба минпросвещения России проинформировала, что за три года объём не съедаемой детьми пищи сократился с 50 до 6%.

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека говорится, что сегодня на завтрак российским школьникам подают каши, творожные и яичные блюда, овощи и фрукты, горячие напитки с добавлением ягод и мёда, гарниры с основными мясными и рыбными блюдами.

На обед предусмотрены овощные закуски, первые блюда, гарниры, основные мясные и рыбные блюда, мясные запеканки, компоты или кисели, фрукты.

Беларусь

Обновлённое питание в текущем году запустили во всех беларусских школах. По данным министерства образования Беларуси, с 1 сентября 2023 года учеников начали кормить пельменями, хот-догами, бургерами, картофельной бабкой, запеченной куриной голенью, сырным пудингом из рикотты и другими вкусными блюдами. Прежде чем внедрить данное новшество белорусы провели целое исследование по питанию. С января по май 2023 года специалисты побывали в более 20 школах, где спрашивали у детей, какие им блюда нравятся, и вводили их в рацион. По результатам сформировано меню из самых любимых блюд школьников. Переходить на него беларусские школы будут в три этапа: с сентября 2023 года, с января и с сентября 2024 года.

США

Молдир Молдагалиева сейчас учится в Мичиганском университете в США. Двое её детей посещают начальную государственую школу в Ист Лансинге. О том, что будут кушать её дети в школе, Молдир узнаёт на сайте учреждения: там в открытом доступе размещено ежедневное меню завтрака и обеда на месяц. Примечательно, что щёлкнув на наименование блюда, можно увидеть его изображение и подробную информацию о пищевой ценности продукта: сколько в нём калорий, жиров, белков, сахара, соли, холестирина.

На завтрак детям подают овсяной батончик, йогурт, крекеры, обезжиренный сыр моцарелла, фрукты, свежевыжатые соки, какао, обезжиренное молоко.

На обед в американской школе обычно подают еду, которую здесь называют finger food, - ту, которую едят без использования столовых приборов. Это могут быть пицца, хот-дог, тако, сэндвич с курицей, сырный омлет. Для вегетарианцев предусмотрены свои блюда, например, жареная фасоль. Обязательно предлагаются фрукты и овощи – нарезанные ломтиками яблоки или морковка, ассорти из охлажденных фруктов, брокколи, микс-салат и салат из огурцов, полоски зеленого перца. Кроме того, к обеду детям готовят свежую выпечку: маффины, цельнозерновые лепёшки и печенье. Также выдаются различные перекусы в упаковках - крекеры, сыр, чипсы, печенье. В обеденном наборе всегда предусмотрены несколько видов соусов: кетчуп, майонез, горчица, барбекю соус, ранч соус. В качестве напитка ученикам предлагают молоко 1% жирности или какао.

По словам мамы, если у родителей низкий доход, то детей кормят бесплатно. Для этого нужно написать заявление на имя руководителя школы. По этому же принципу дети бесплатно посещают кружки и ходят на экскурсии.

Англия

Асель Рамазанова пять лет назад жила со своей семьей в портовом городе Кардифф на южном побережье Уэльса. Её дочь Анель училась в третьем классе начальной школы Морленда.

По её словам, завтрак в школе включает в себя тосты с маслом и джемом, сухие завтраки с молоком, соки, йогурты. Обед предусматривает два варианта: либо ребёнок кушает еду, принесённую из дома, либо покупает полноценный обед в школьной столовой. Стоит он чуть больше 1000 тенге. Меню разнообразное. В него входит горячее, десерт и напиток. Есть выбор для мусульман и вегетарианцев.