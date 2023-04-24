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Чем болеют дети в Алматы? Врачи рассказали о "кухне" педиатрии
У алматинских детей стали чаще выявлять сахарный диабет, ожирение и болезни органов дыхания. Медики говорят, что всему виной — неправильное питание, а также несвоевременное обращение за медицинской помощью. Корреспондент BaigeNews.kz, в свою очередь, выяснял, кто и как лечит детей в Алматы.
В Управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, что в первом квартале 2023 года в Алматы уровень общей заболеваемости (первичной) городских детей в возрасте от 0 до 14 лет оказался ниже, чем в первом квартале 2022 года на 17% (109119 против 131485 случаев соответственно). В Управлении констатировали, что по сравнению с первым кварталом 2022 года, алматинские дети стали меньше болеть такими недугами, как болезни системы кровообращения (на 10,8%), туберкулёз (на 25,0%), злокачественные новообразования (на 40,0%) и поведенческие расстройства (на 16,0%). Вместе с тем, городские врачи отмечают среди алматиских детей рост таких заболеваний, как сахарный диабет (на 20,8%), ожирение (на 20,4%) и органов дыхания (на 19,2%).
Среди подростков 15-17 лет также отмечается снижение первичной заболеваемости в целом на 18,7 % (с 15084 на 12270 случаев). Снижение случаев отмечено по болезням органов дыхания (на 13,9%), органов пищеварения (на 20%), злокачественным новообразованиям (на 50%) и поведенческим расстройствам (на 28,6%). Вместе с тем, среди подростков отмечается рост таких заболеваний, как сахарный диабет (на 20,0%), ожирение (на 11,1%) и туберкулёз (с одного случая в начале 2022 года до шести случаев в начале 2023 года).
"Хочется отметить, снижение травм как среди детей от 0 до 14 лет на 8,8%, так и среди подростков 15-17 лет на 18,8%", - сказали в УОЗ Алматы.
Число пролеченных случаев по официальной статистике выросло на 20,7% среди детей 0-14 лет и на 32,6% среди подростков 15-17 лет. Отмечена положительная динамика этого показателя, что говорит об улучшении доступности лечения стационарной и стационарозамещающей помощи детскому населению по таким заболеваниям, как инфекционные и паразитарные заболевания, инфекционный гепатит, новообразования, болезни эндокринной системе, включая сахарный диабет.
Число детей, состоящих на диспансерном учете в первом квартале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года остается практически на прежнем уровне - на 31 марта года на диспансерном учете состоит 58917 детей 0-14 лет и 15575 подростков 15-17 лет. В структуре заболеваний среди детей 0-14 лет, состоящих на Д-учете, превалируют поведенческие расстройства -16%, дефицитные анемии – 14,8%, болезни органов дыхания-11,6% и болезни органов пищеварения – 10,8%.
У подростков 15-17 лет в структуре заболеваний среди детей 0-14 лет, состоящих на Д-учете превалируют болезни органов пищеварения – 18,6%, болезни нервной системы – 15,5%, болезни органов дыхания-13,7% и эндокринные болезни -7,6%.
Что может сделать педиатр в поликлинике
Врач - педиатр городской поликлиники №21 Гульжан Махамбетова рассказала, что чаще всего к педиатру обращаются в период сезонных заболеваний, при признаках ОРЗ или ОРВИ: повышении температуры, насморке, кашле. Также родители чаще всего приводят деток к участковому врачу с такими заболеваниями, как пневмония, бронхит, краснуха, скарлатина, коклюш, ветряная оспа, кишечные инфекции, астма, дерматит.
"Для педиатра нет малозначимых заболеваний. В детском возрасте даже банальное ОРЗ может давать осложнения в виде бронхита, пневмонии или заболеваний почек, особенно если организм ребенка ослаблен, снижен иммунитет, и имеются хронические очаги инфекции", - сказала Гульжан Махамбетова.
При любых жизнеугрожающих состояниях (судороги, признаки обезвоживания, интоксикации, дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность и многие другие состояния) педиатр проводит осмотр, оценивает состояние ребёнка, оказывает первую врачебную помощь, вызывает скорую медицинскую помощь и экстренно направляет ребенка в профильный стационар. В остальных случаях, педиатр сам может дать назначение и вылечить в домашних условиях под ежедневным наблюдением.
"При подозрении у ребёнка серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой и других систем мы даём направление пациенту к профильному специалисту в своей поликлинике, либо при наличии показаний, необходимости и по рекомендации профильных специалистов — на стационарное лечение и хирургические операции по порталу в Детскую городскую клиническую больницу №2 Алматы или Центр детской неотложной медицинской помощи", - отметила Гульжан Махамбетова.
Как и что лечат в больницах
Безусловно, основная роль в лечении детей лежит на стационарах. Городской акимат ежегодно вкладывает средства в расширение и оснащение медицинских учреждений, в уточнённом бюджете на 2023 году на здравоохранение в целом предусмотрено 6,3 миллиарда тенге.
Особенно важно, что две детские специализированные больницы Алматы не остаются без внимания.
В 2023 году завершается строительство приёмного отделения с операционным блоком Центра детской неотложной медпомощи (затрачено 608,4 млн тенге из местного бюджета). В ближайшей перспективе акимат профинансирует строительство нового корпуса, большого приёмного покоя и оборудованной по всем стандартам реанимации с операционными в отмечающей 60-летие Детской городской клинической больнице Алматы.
Главный врач Детской городской клинической больницы №2 Алматы Марат Рабандияров констатирует, что востребованность в медицинской помощи, оказываемой в больницах, большая.
"Только к нам в приёмный покой ежедневно обращаются до 300 пациентов, из них госпитализируется около 50-60 детей по разным профилям. В сутки до 10 экстренных операций проводим по таким профилям, как травматология, нейрохирургия. За 12 месяцев 2022 года в приёмное отделение обратилось 69290 пациентов, из них госпитализировано 10797 детей, отказано в госпитализации в виду отсутствия показаний 58493 пациентам. Количество пролеченных пациентов - 10797 по круглосуточному стационару, 970 пациента в дневном стационаре, прооперированных пациентов - 2926. Клиника является многопрофильной, у нас сосредоточены практически все педиатрические направления как соматического профиля, так и хирургического", - сказал Марат Рабандияров.
В ДГКБ№2 работают единственные в городе отделения по детской онкогематологии, детской эндокринологии, детской нефрологии, единственное отделение, занимающееся детьми с бронхолегочной дисплазией. В 2019 году был открыт консультативно – диагностический педиатрический центр, ежегодно получают консультативную помощь около 15 тысяч детей Алматы.
Медики отмечают, что знают немало случаев, когда родители сами доводят детей до госпитализации в стационар из-за того, что ведут ребенка к врачу слишком поздно, когда ему совсем плохо, или начались осложнения.
Трудности коммуникации
Одна из частых причин обращения в больницу, не связанная с какими-либо болезнями — попадание в желудок детей волос и других чужеродных предметов. Хирургам приходится проводить операции по удалению инородных субстанций из организма детей. Также в больницу экстренно поступают дети, которые по неосторожности проглатывают мелкие детали. Это могут быть игрушки, мелкие косточки, пружинки, шарики, всё это может попасть не только в желудок, но и в дыхательные пути. Врачам приходится удалять инородные тела. Сегодня доступны эндоскопический и хирургический методы, а то, каким образом будут удалять предмет, зависит от его размера, объёма и области, куда он попал.
"Недавно мы говорили об успешно проведённой нашими медицинскими работниками тяжёлой операции по извлечению волос из желудка ребёнка.
Дети сами по себе очень любознательные, поэтому отучить их от вредной привычки бывает сложно. Но родители могут создать дома такие условия, чтобы спрятать от ребёнка различные мелкие предметы, которые он мог бы проглотить, не покупать мелкие игрушки детям до определённого возраста", - сказал Марат Рабандияров.
Все врачи, кто работает с детьми, признаются, что работа с маленькими пациентами — особенная.
"Да, до определённого возраста дети не могут сказать, что у них болит. Мы используем где-то игровые методы, естественно, разговариваем с родителями, чтобы предварительно выставить диагноз и назначить необходимые обследования и верное лечение. Полагаемся на свои знания и опыт, и конечно же, очень важна точная диагностика на современном оборудовании", - пояснила врач - педиатр городской поликлиники №21 Гульжан Махамбетова.
Марат Рабандияров добавляет, что испытывает гордость за врачей, которые в режиме 24 на 7 оказывают пациентам медицинскую помощь.
"Государство сегодня выделяет немалые средства для оснащения государственных клиник современным оборудованием, лекарствами, а также обеспечивает возможность обмена опытом с зарубежными коллегами и приглашение их к нам на мастер-классы. И мы, медики, получаем ещё больше возможностей, чтобы помочь юным казахстанцам и вылечить их", - заключил Марат Рабандияров.
Медики признают, что самый лучший эффект в лечении достигается тогда, когда в этом заинтересованы не только они, но и родители. И такая совместная "работа" над здоровьем ребёнка способна дать невероятные результаты.
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