Человеческий череп под кустом обнаружили в Усть-Каменогорске

Костные останки прохожие увидели 13 июля на улице Железнодорожной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Факт обнаружения костных останков зарегистрирован в установленном порядке. По внешнему виду мы можем предположить, что он человеческий. Назначена экспертиза, которая в том числе определит его давность и то, кому принадлежит череп", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.