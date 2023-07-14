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istockphoto.com Сегодня, 12:33
229
Сегодня, 12:33
229
Фото: istockphoto.com

Человеческий череп под кустом обнаружили в Усть-Каменогорске

Костные останки прохожие увидели 13 июля на улице Железнодорожной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Факт обнаружения костных останков зарегистрирован в установленном порядке. По внешнему виду мы можем предположить, что он человеческий. Назначена экспертиза, которая в том числе определит его давность и то, кому принадлежит череп", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

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Сегодня, 12:33
229
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