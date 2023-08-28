Чего ожидать от снижения базовой ставки — мнение эксперта

Нацбанк РК понизил базовую ставку с 16.75 до 16.5 % годовых. Krisha.kz узнала у экономиста Эльдара Шамсутдинова, насколько своевременно было снижение и что за ним последует, передаёт BaigeNews.kz.

"Как мы видим из релиза Нацбанка, эффект от повышения тарифов на комуслуги и подорожания цен на ГСМ ещё не произошёл в полной мере, а также базовая и сезонно-очищенная инфляция не замедляются. Это значит, что мы ещё увидим последствия по этим направлениям. Если посмотреть на внешний сектор, то примерно 22 % развивающихся рынков начали снижать ставки, а развитые рынки ещё не определились. Скорее всего, они будут держать ставки и начнут понижение только к маю 2024 года.

У нас сейчас непростое событие. С одной стороны, это небольшое понижение, которое должно означать окончание ужесточения денежно-кредитной политики, то есть мы идём на постепенное снижение ставки. С другой стороны, опасения вызывает та самая базовая инфляция, которая уже стала, что называется, липкой, и как от неё избавиться — вопрос очень сложный. Также опасения вызывает то, что повышение тарифов на тепло, электричество и бензин скажется осенью и зимой.

На мой взгляд, снижение ставки произошло слишком рано. Считаю, что до конца года можно было подождать, чтобы инфляция остановилась на 10–12 %. В целом Нацбанк обещал постепенное снижение, и, видимо, такое решение было принято в ответ на ожидания как уступка.

В первую очередь я бы рекомендовал сейчас закрепить побыстрее доходность по вкладам и другим инструментам, которые существуют, потому что доходность будет падать быстрее, чем стоимость кредитов. Ставки по кредитам, в том числе ипотекам, будут оставаться ещё какое-то время на текущем уровне", - озвучил спикер.