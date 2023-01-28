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pkzsk.info Сегодня, 11:03
67
Сегодня, 11:03
67
Фото: pkzsk.info

Частный сектор в Петропавловске остался без воды из-за аварии

Из-за повреждения на водопроводе без воды остались частные дома в нескольких микрорайонах Петропавловска. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Руслан Анбаев, передаёт BaigeNews.kz

Градоначальник уточнил, что повреждение на Юго-Восточном водоводе диаметром 800 милиметров по улице 314 Стрелковой дивизии произошло в семь утра 28 января 2023 года.

"По причине повреждения было снижено давление в городской сети. В настоящее время данный участок локализован, давление воды в городе восстанавливается. До полного завершения работ под ограничение попадут: посёлок Рабочий, микрорайон Береке и Привокзальный район. Дополнительная информация будет сообщена позднее. Вопрос находится на моем личном контроле", — написал Руслан Анбаев.

 
 
 
 
 
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Публикация от Rýslan Ańbaev (@ruslan_anbaev)

Напомним, эта авария на водопроводе Петропавловска — не первая за нынешнюю зиму. За полтора месяца в конце прошлого года в городе произошло сразу три порыва. Два из них – на участках, которые несколько лет назад реконструировал один и тот же подрядчик. Последняя из них случилась в декабре на той же улице 314 Стрелковой дивизии.

 

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#Петропавловск #авария #коммунальная авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:03
67
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