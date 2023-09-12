Частные ТЭЦ могут вернуть в госсобственность в Казахстане

Это случится, если на частных ТЭЦ не проведут капитальный ремонт и модернизацию

Прошло заседание Комиссии по демонополизации экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Органы прокуратуры провели проверку 11 частных ТЭЦ на предмет соблюдения законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий. Результаты проверки деятельности ряда теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) республики рассмотрели на заседании Комиссии по демонополизации экономики.

На местах были выявлены системные недостатки и нарушения. Оборудование на каждой из станций находится в критическом состоянии. Это может привести к авариям во время отопительного сезона.

Премьер-министр потребовал установить конкретный график работ на 2023-2024 годы и вести мониторинг их исполнения. Уполномоченные органы должны провести работу с собственниками для обеспечения капитального ремонта и модернизации станций. В случае нарушения обязательств будут приняты меры по возврату станций в госсобственность.

Кроме того, на заседании обсудили вопрос устранения непродуктивных посредников-монополистов в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий страны.

Отмечается, что государственные доли участия в этих компаниях, обладающих соответствующей инфраструктурой, ранее были переданы в частные руки по заниженной стоимости. Это привело к монополизации рынка транспортировки газа и установлению завышенных тарифов на услуги.

Алихан Смаилов поручил уполномоченным ведомствам в кратчайшие сроки проработать вопрос возврата данных активов в государственную собственность в соответствии с требованиями законодательства РК.