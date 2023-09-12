Частные ТЭЦ могут вернуть в госсобственность в Казахстане
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Это случится, если на частных ТЭЦ не проведут капитальный ремонт и модернизацию
Прошло заседание Комиссии по демонополизации экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Органы прокуратуры провели проверку 11 частных ТЭЦ на предмет соблюдения законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий. Результаты проверки деятельности ряда теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) республики рассмотрели на заседании Комиссии по демонополизации экономики.
На местах были выявлены системные недостатки и нарушения. Оборудование на каждой из станций находится в критическом состоянии. Это может привести к авариям во время отопительного сезона.
Премьер-министр потребовал установить конкретный график работ на 2023-2024 годы и вести мониторинг их исполнения. Уполномоченные органы должны провести работу с собственниками для обеспечения капитального ремонта и модернизации станций. В случае нарушения обязательств будут приняты меры по возврату станций в госсобственность.
Кроме того, на заседании обсудили вопрос устранения непродуктивных посредников-монополистов в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий страны.
Отмечается, что государственные доли участия в этих компаниях, обладающих соответствующей инфраструктурой, ранее были переданы в частные руки по заниженной стоимости. Это привело к монополизации рынка транспортировки газа и установлению завышенных тарифов на услуги.
Алихан Смаилов поручил уполномоченным ведомствам в кратчайшие сроки проработать вопрос возврата данных активов в государственную собственность в соответствии с требованиями законодательства РК.
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