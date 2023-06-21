Частные агентства смогут трудоустраивать безработных в Казахстане

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Минтруда утвердило Правила организации и финансирования аутсорсинга услуг в сфере занятости населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Юрист "Параграф".

Центр трудовой мобильности размещает на электронной бирже труда объявление о проведении аутсорсинга услуг в сфере занятости населения. Частные агентства занятости, претендующие на участие в проекте, регистрируются посредством открытия личного кабинета на ЭБТ.

Для проведения аутсорсинга услуг центр трудовой мобильности формирует лоты из числа, зарегистрированных безработных, давших согласие на содействие в трудоустройстве. Лот состоит не более чем из 30 человек, в нём количество безработных второй и третьей категорий составляет не менее 30 процентов.

Частное агентство занятости подаёт заявки на выбранные лоты, но не более чем на три лота в один день. Выбор лотов фирма удостоверяет ЭЦП.

Центр трудовой мобильности направляет частному агентству занятости, соответствующему квалификационным требованиям и подтвердившему выбор лота первым, уведомление в его личный кабинет и проект договора об аутсорсинге услуг на ЭБТ.

Центр трудовой мобильности в течение рабочего дня уведомляет безработных об оказании им услуг в рамках аутсорсинга услуг с предоставлением контактных данных соответствующего частного агентства.

Агентство обязано трудоустроить безработных в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.

Приказ вводится в действие с 1 июля.