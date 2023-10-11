Частную школу закрыли из-за отсутствия лицензии в Атырауской области

По информации Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК за отсутствие лицензии прекращена деятельность частной школы в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По информации ведомства, ранее школа, функционировавшая с 2022 года, была оштрафована. Однако, руководство организации образования не предприняло мер по лицензированию.

"Школам необходимо получить разрешение на образовательную деятельность до начала своей деятельности. Для получения лицензии школа должна пройти разрешительный контроль, то есть проверку на соответствие квалификационным требованиям. Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и его территориальными департаментами принимаются все возможные меры для того, чтобы школы узаконили свою деятельность и не работали без разрешения. В прошлом учебном году 30 школ оштрафованы за безлицензионную деятельность", - подчеркнул председатель комитета Ернур Дауенов.

Как отметили в Минпросвещения, для получения лицензия необходимо: наличие соответствующих материально-технической базы школы, педагогического состава, санитарно-эпидемиологического и противопожарного заключения, медицинского обслуживания обучающихся. Несоответствие указанным требованиям является нарушением законодательства и основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до запрета осуществлять образовательную деятельность.