Частная поликлиника в Астане получала деньги за умерших детей и переехавших граждан

Эксперты Фонда социального медицинского страхования выявили ряд крупных нарушений использования средств ОСМС и ГОБМП, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу фонда. За счет незаконного прикрепления к себе 16 тысяч граждан поликлиника "приписала" услуги более чем на 100 млн тенге. Начаты судебные разбирательства.

"Фонд социального медицинского страхования на постоянной основе проводит мониторинг качества и объемов медицинской помощи. В результате данной работы Фондом обнаружено, что частная поликлиника в Астане незаконно прикрепила к себе около 16 тыс. граждан, из которых свыше 13 тыс. – дети. Прикрепление совершено без ведома этих лиц или их законных представителей, для того чтобы получить финансирование от Фонда социального медицинского страхования", - говорится в сообщении.

Дело в том, что всем поликлиникам начисляется базовая оплата в размере 1 617,64 тенге в месяц за каждого прикрепленного к ним жителя из средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. По возрастному коэффициенту прикрепленного населения сумма регулируется индивидуально по каждой поликлинике. В результате данная клиника получала от государства порядка 1 800 тенге в месяц за каждого прикрепленного.

К данной поликлинике было прикреплены люди, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание. Также были граждане, проживающие в других регионах Казахстана. Имелись жалобы от жителей о том, что они никогда не обращались в столичную поликлинику, но получили сообщения от 1414 о получении медуслуг, что возмутило их и ввело в замешательство.

"Помимо гарантированных выплат, поликлиника предъявляла на оплату в системе ОСМС фактически неоказанные услуги за 16 тысяч граждан, то есть имеют место так называемые "приписки". Более того, Фондом социального медицинского страхования выявлены факты "оказания" медицинских услуг детям, дата смерти которых зафиксирована 5–10 лет назад. В результате столичная поликлиника "приписала" свыше 33 тыс. услуг на общую сумму свыше 100 млн тенге", - добавили в пресс-службе.

По данному факту материалы были переданы в правоохранительные органы. В настоящее время в специализированном экономическом суде города Астаны ведется судебное разбирательство между Фондом социального медицинского страхования и столичной поликлиникой по поводу возврата незаконно полученной суммы с учетом утвержденного за нарушение штрафа.