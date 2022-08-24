"Часть субсидируемой продукции должна идти на внутренний рынок" — Алихан Смаилов

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Полный вывоз из Казахстана отдельных субсидируемых товаров провоцирует рост цен в стране. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании Совета отечественных предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер-министр отметил, что в рамках реформы системы судбсидирования АПК правительство введёт инструменты контроля и обязательства для получателей государственных средств.

"Мы наблюдаем ситуацию, когда некоторые сельхозтоваропроизводители получают субсидии, а потом всю продукцию отправляют на экспорт. Получается, что мы остаёмся с нехваткой по некоторым позициям, а это провоцирует рост цен. Поэтому часть продукции должна реализовываться на внутреннем рынке. Это нужно определить на основе объёмов производства и потребления", — сказал Алихан Смаилов и поручил профильному ведомству проработать данную меру.

На заседании также затронули вопрос зависимости товаропроизводителей от коммерческих банков. Генеральный директор ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Фарид Абитаев отметил, что сейчас аграрии не могут переходить на льготные программы поддержки из-за автоматической потери субсидирования процентной ставки по кредитам. Этот вопрос Смаилов поручил министерству сельского хозяйства отработать в кратчайшие сроки.

"Сейчас проводится пересмотр требований к предпринимателям вместе с НПП "Атамекен". По правилам субсидирования необходимо провести работу, чтобы убрать все неоднозначности и коллизии с помощью бизнеса, который с ними сталкивается. Это нужно сделать в сжатые сроки", — отметил премьер.

Ранее сообщалось, что работников АПК в Костанайской области осудили за махинации с субсидиями. Фигуранты дела заключали фиктивные договоры на поставку семян картофеля и подавали соответствующие документы в госорганы для их субсидирования. Общая сумма ущерба по пяти уголовным делам составила 96 миллионов тенге.