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  • Часть школьников будут учиться дистанционно из-за непогоды в Караганде
pixabay.com Сегодня, 18:54
88
Сегодня, 18:54
88
Фото: pixabay.com

Часть школьников будут учиться дистанционно из-за непогоды в Караганде

Уроки для учеников младших классов проведут дистанционно 29 ноября в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

"29 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены переводятся в дистанционный формат обучения", - сообщили в отделе образования Караганды.

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#образование #Караганда #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:54
88
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