Часть дороги обвалилась из-за дождя в Жетысуской области

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В Жетысуской области обвалился участок автодороги Карашокы–Сарыозек после сильного дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Инцидент произошёл 9 июля в 19:41 на автодороге Карашокы–Сарыозек в Кербулакском районе. Сама автодорога областного значения находится на реконструкции с 2023 года.

"В результате обильного дождя сформировался склоновый сток, который по естественной полости, уперевшись в вышеуказанную автодорогу, проделал проран, по предварительной информации, в двух местах, где установленные трубчатые переходы (трубчатые переходы диаметром 0,75 см не справились с объёмом прибывшей воды)", - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Жертв и пострадавших нет. Дождь прекратился, уровень воды спал. На месте находятся силы и средства местных исполнительных органов, полиции, органов ЧС. Имеется объездная грунтовая дорога. Выставлены посты безопасности.