Часть Атырау осталась без электроэнергии

Значительная часть абонентов в Атырау осталась без света в ночь с 13 на 14 ноября. Не подключенными остаются пять микрорайонов, школы, детские сады и другие объекты, передаёт BaigeNews.kz.

Отключение произошло из-за пожара на электрической подстанции №18 в пригородном микрорайоне Бирлик.

"Без электричества остаются микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы и Контейнерный. На подстанции работают 42 сотрудника АО "Атырау Жарык", которые устраняют последствия аварии и меняют сгоревшие кабели", - сообщил на брифинге вице-президент АО "Атырау Жарык" Мейрбек Губашев.

Как только кабели заменят, будет возобновляться подача электричества.

"Из-за отключения электричества отменены уроки в четырёх школах, в общей сложности у 6 869 учеников. Не работают пять детских садов, 1 062 детей дошкольного возраста сегодня остались дома", - уточнила глава городского управления образования Фаруза Шангереева.

Также стало известно, что в одной из школ из-за перепада напряжения в электросетях вышли из строя насосы на отопительных котлах.

Ситуация находится под личным контролем акима области.