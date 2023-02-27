C предпринимателя сняли подозрение в совершении преступления в составе ОПГ

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Подозрение в совершении преступления в составе ОПГ снято с предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Так, три предпринимателя подозревались в причинении имущественного ущерба. Они закупали пшеницу в России, а затем незаконно экспортировали за рубеж под видом казахстанского зерна.

По версии следствия владелец предприятия для совершения уголовного правонарушения создал преступную группу вместе с работниками фирмы.

При наличии лишь экономического состава преступления предприниматели не были бы арестованы.

Между тем квалификация по статье 262 УК стало основанием для заключения бизнесменов под стражу.

"Статья 262 УК влечет за собой серьезные последствия для человека. Единственным видом наказания является лишение свободы, и исключает условное осуждение. Мы посчитали, что подозрение в ОПГ вменено необоснованно, так как для этого необходимы ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости. Сами по себе рабочие отношения между руководством и подчиненными не могут быть признаны как создание и участие в преступной группе", – сообщил прокурор Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Данияр Ахимбеков.

В этой связи надзирающим прокурором уголовное преследование трёх лиц по статье 262 УК прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. В результате подозреваемым мера пресечения изменена на домашний арест. Расследование по факту причинения имущественного ущерба интересам государства продолжается.

"Задача прокурора не допустить нарушения конституционных прав граждан", - заключил Данияр Ахимбеков.

К слову, Генеральной прокуратурой пресекаются различные формы давления на предпринимателей в уголовном процессе. В отдельных случаях по делам об экономических преступлениях предпринимателям дополнительно вменяются совершение преступления в составе организованной группой (по статье 262 УК).