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Бывший военкор возглавил редакцию телеканала "Хабар 24"
Бывший военный корреспондент, Александр Журавлёв, назначен главным редактором казахстанского информационного телеканала "Хабар24". Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления Берик Уали АО "Агентство "Хабар", куда входит канал.
"Александр Журавлёв имеет богатый опыт военного корреспондента. Он был автором программ на телеканалах "Хабар 24", "Астана", "7 канал" и на новостном портале Tengrinews. До прихода на должность главного редактора в "Хабар 24" работал ведущим проекта "Дневная смена", - написал Уали.
Александр Журавлёв в журналистике работает более 20 лет. Он начал свою карьеру в костанайской телерадиокомпании "25 канал". В 2011 году Журавлёва признали "Лучшим телевизионными журналистом", также он был лауреатом конкурса "Народный любимец".
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