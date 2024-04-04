Бывший глава "КазАвтоЖол" задержан по подозрению в хищении бюджетных средств
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
533Фото: baigenews.kz
В Астане задержали экс-председателя Правления АО "НК КазАвтоЖол" по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника, Департаментом АФМ по г.Астана при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель Правления АО "НК КазАвтоЖол" Муратулы А.", - говорится в сообщении.
Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца.
В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежит.
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