Экс-заместителя директора аграрно-кредитной корпорации осудили за мошенничество в Актобе
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Осуждён бывший заместитель директора Актюбинского филиала АО "Аграрно-кредитная корпорация" по факту мошеннических действий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Сотрудники Антикора установили, что глава одного крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на приобретение 277 голов импортного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота. Заёмщику был выделен кредит в размере 90 миллионов тенге.
"Осуждённый путем обмана и злоупотреблением доверия, ввёл в заблуждение главу крестьянского хозяйства о необходимости заключить договор с ТОО для осуществления закупа и доставки скота из России, в действительности не имея реальной возможности совершения таких действий.
КХ перечислило на расчётный счёт 90 миллионов тенге, однако данные денежные средства были использованы заместителем директора Актюбинского филиала корпорации в личных целях", - сообщили в Антикоре.
Суд приговорил бывшего заместителя директора Актюбинского филиала АО "Аграрно-кредитная корпорация" к пяти годам лишения свободы.
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