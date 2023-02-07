"Бюджет народного участия": жители Астаны могут изменить свои дворы

Фото: пресс-службы акимата Астаны

Акиматы четырёх районов столицы продолжают принимать заявки от жителей города на участие в проекте "Бюджет народного участия". У горожан есть шанс благоустроить свои дворы и территорию районов за счёт бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В программу "Бюджет народного участия" входят самые масштабные и затратные работы:

озеленение территории;

обустройство тротуаров;

строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;

создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты);

ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;

установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;

установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;

обеспечение санитарии.

Предлагать свои проекты могут совершеннолетние астанчане. Приём заявок продлится до 1 марта включительно на официальных сайтах аппаратов акима районов Алматы, Есиль, Сарыарка и Байконыр.

Если проектное предложение будет поддержано другими жителями в процессе голосования, его рекомендуют к реализации в 2023 году за счёт средств городского бюджета.

Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку (указать наименование проекта, его описание), прикрепить эскиз и смету (может быть ориентировочной̆), фотографии текущего состояния, по желанию прикрепить презентацию. В этом же разделе находятся Правила данного проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав Экспертного совета.

Результаты решения Экспертного совета будут опубликованы на интернет-ресурсах акиматов.