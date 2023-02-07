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  • "Бюджет народного участия": жители Астаны могут изменить свои дворы
пресс-службы акимата Астаны Сегодня, 13:22
173
Сегодня, 13:22
173
Фото: пресс-службы акимата Астаны

"Бюджет народного участия": жители Астаны могут изменить свои дворы

Акиматы четырёх районов столицы продолжают принимать заявки от жителей города на участие в проекте "Бюджет народного участия". У горожан есть шанс благоустроить свои дворы и территорию районов за счёт бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В программу "Бюджет народного участия" входят самые масштабные и затратные работы:

  • озеленение территории;
  • обустройство тротуаров;
  • строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
  • создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты);
  • ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;
  • установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;
  • установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;
  • обеспечение санитарии.

Предлагать свои проекты могут совершеннолетние астанчане. Приём заявок продлится до 1 марта включительно на официальных сайтах аппаратов акима районов Алматы, Есиль, Сарыарка и Байконыр.

Если проектное предложение будет поддержано другими жителями в процессе голосования, его рекомендуют к реализации в 2023 году за счёт средств городского бюджета.

Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку (указать наименование проекта, его описание), прикрепить эскиз и смету (может быть ориентировочной̆), фотографии текущего состояния, по желанию прикрепить презентацию. В этом же разделе находятся Правила данного проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав Экспертного совета.

Результаты решения Экспертного совета будут опубликованы на интернет-ресурсах акиматов.

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#Астана #благоустройство #дворы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:22
173
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