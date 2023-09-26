Бытовое насилие обходится Казахстану в 60 млрд тенге - Азиза Шужеева

Член нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Азиза Шужеева рассказала, какой ущерб наносит бытовое насилие экономике Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Уже посчитано, что бытовое насилие в Казахстане обходится государству в 60 миллиардов тенге. А потери трудовые от того, что женщины выпадают из продуктивной занятости, составляют минус 1,6 процента к ВВП", - сказала Шужеева.