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Бытовое насилие обходится Казахстану в 60 млрд тенге - Азиза Шужеева

Вчера, 19:59
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Вчера, 19:59
Вчера, 19:59
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Член нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Азиза Шужеева рассказала, какой ущерб наносит бытовое насилие экономике Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Уже посчитано, что бытовое насилие в Казахстане обходится государству в 60 миллиардов тенге. А потери трудовые от того, что женщины выпадают из продуктивной занятости, составляют минус 1,6 процента к ВВП", - сказала Шужеева.

Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек на заседании по профилактике семейно-бытового насилия предложил создать реестр домашних дебоширов. 

А вице-министр МВД Игорь Лепеха представил портрет семейного дебошира. 

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