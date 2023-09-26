  • 27 Сентября, 04:00
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Портрет семейного дебошира описали в МВД Казахстана

Вчера, 16:10
АВТОР
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azh.kz Вчера, 16:10
Вчера, 16:10
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Фото: azh.kz

Вице-министр МВД Игорь Лепеха в Мажилисе заявил, что в Казахстане стали меньше совершать преступлений в сфере семейно-бытового насилия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Игорь Лепеха сообщил, что в Казахстане намечается тенденция к снижению уголовных правонарушений, совершённых в сфере семейно-бытовых отношений на 10,2% - с 668 до 600, при этом убийств на 6% - с 83 до 78 и причинений тяжкого вреда здоровью на 19,3% - с 264 до 213.

"Говоря о портрете правонарушителя нужно отметить, что в большинстве случаев это мужчина (80%), в возрасте от 30 до 50 лет (52%), который не имеет постоянного места работы (74%), профессионального и высшего образования (90%). Соответственно потерпевшими в основном являются женщины (78%). Зачастую именно они находятся в материальной и психологической зависимости от "агрессора". Годами терпят унижения и издевательства. Также страдают и дети. Они являются свидетелями жестоких сцен", - сообщил он.

По его словам, учёные давно доказали, что истинные причины бытового насилия кроятся в: - социальной неустроенности и сложной жизненной ситуации; - падении морально-нравственных устоев; - маргинализации части общества; - алкоголизме, наркозависимости и лудомании.

"В виду того, что законодательство часто меняется, а проблема в корне не решается, предлагаем сегодня подискутировать об эффективности последних законодательных нововведений, направленных на ужесточение административной и уголовной ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере", - сообщила в свою очередь депутат Снежанна Имашева.

При этом она привела данные Всемирной организации здравоохранения ООН, согласно которым бытовое насилие в отношении женщин является серьезной проблемой во всем мире и одним из распространенных нарушений прав человека.

"Примерно каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни подвергается насилию. Насилие чаще всего совершается мужчинами в отношении женщин. Насилие в семье пагубно влияет на психику, духовное и эмоциональное развитие детей. Во всем мире до 38% всех убийств женщин совершается их супругами или партнёрами. При этом каждая страна решает проблему бытового насилия по-разному, методы успешные для одной, не всегда успешны для другой", - процитировала депутат.

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