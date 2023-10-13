"Были зацеплены за один трос" - подробности падения альпинистов в Астане
Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16Сегодня, 22:16
101Фото: astanatv.kz
Стали известны подробности падения альпинистов со строящегося ЖК в Астане. Четверых высотных работников страховал один трос. И он оборвался. Об этом "Astana Times" рассказали в столичной инспекции труда, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло на стройте ЖК "Алтын Бесік" по улице Ұлы Дала. Альпинисты упали с высоты десятого этажа.
"Они все были зацеплены за один трос. Они не должны были за один трос цепляться. По правилам запрещается за один трос цепляться", - заявил госинспектор труда Абай Еркинов.
Сейчас работы на объекте приостановлены.
Двое альпинистов скончались, ещё двое находятся в больнице.
По факту падения рабочих начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".
Расследованием трагедии занимаются и в Управлении контроля и качества городской среды. Там создана специальная комиссия.
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