"Были зацеплены за один трос" - подробности падения альпинистов в Астане

Стали известны подробности падения альпинистов со строящегося ЖК в Астане. Четверых высотных работников страховал один трос. И он оборвался. Об этом "Astana Times" рассказали в столичной инспекции труда, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на стройте ЖК "Алтын Бесік" по улице Ұлы Дала. Альпинисты упали с высоты десятого этажа.

"Они все были зацеплены за один трос. Они не должны были за один трос цепляться. По правилам запрещается за один трос цепляться", - заявил госинспектор труда Абай Еркинов.

Сейчас работы на объекте приостановлены.

Двое альпинистов скончались, ещё двое находятся в больнице.

По факту падения рабочих начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Расследованием трагедии занимаются и в Управлении контроля и качества городской среды. Там создана специальная комиссия.