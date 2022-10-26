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  • "Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР
gov.kz Сегодня, 11:42
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Фото: gov.kz

"Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР

Депутаты Мажилиса одобрили заём Казахстана у Международного Банка реконструкции и развития на сумму в 345 миллионов евро, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с Указом Президента РК от второго июля текущего года соглашение о займе на сумму 345,7 миллиона евро подписано 24 августа. Заём в полном объёме будет направлен на финансирование дефицита бюджета", - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании в Мажилисе.

Средства займа, по его словам, позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели государства.

"Заём предоставляется Республике Казахстан со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Единовременная комиссия – 0,25 процента от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25 процента годовых. Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счёт средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе", - сказал Ерулан Жамаубаев.

В куларах он сообщил журналистам, что привлекаемый займ - не первая большая для Казахстана сумма.

"Данный долг необходим для финансирования дефицита бюджета. Это не рекордный для Казахстана заём. Были и побольше суммы. (...) Долг – это не беда. Он, наоборот, спасает экономику в нужные моменты. Мы же не будем постоянно тратить деньги Нацфонда. Это тоже определённые ресурсы, которые мы должны оставить для будущего поколения", - сказал Ерулан Жамаубаев.

На пленарном заседании он сказал депутатам, что в целом дефицит бюджета не увеличивается.

"Напротив, мы ежегодно снижаем этот показатель из расчёта на ВВП.  Если в этом году было 3,3 процента, то в следующем году снизим до 2,7 процента. В последующие годы цифра снизится до 2,5 процента. То есть наша экономика растёт. Учитывая, что финансируемых сфер много, бывает дефицит бюджета. Чтобы не было дефицита бюджета, нужно закрыть необходимую сумму из Национального фонда. Однако, мы допускаем дефицит бюджета, сохраняя поступления в Нацфонд и увеличивая его сумму.

По сравнению с мировым масштабом, у нас дефицит бюджета не так велик (3,3 процента по отношению к ВВП). Вдобавок к этому, наш внешний долг не превышает 24 процентов (в расчёте на ВВП). Долги стран Европы, США превышают 100 процентов", - сказал Ерулан Жамаубаев.

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#Бюджет #Министерство финансов
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 11:42
151
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