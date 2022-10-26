"Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР

Фото: gov.kz

Депутаты Мажилиса одобрили заём Казахстана у Международного Банка реконструкции и развития на сумму в 345 миллионов евро, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с Указом Президента РК от второго июля текущего года соглашение о займе на сумму 345,7 миллиона евро подписано 24 августа. Заём в полном объёме будет направлен на финансирование дефицита бюджета", - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании в Мажилисе.

Средства займа, по его словам, позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели государства.

"Заём предоставляется Республике Казахстан со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Единовременная комиссия – 0,25 процента от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25 процента годовых. Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счёт средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе", - сказал Ерулан Жамаубаев.

В куларах он сообщил журналистам, что привлекаемый займ - не первая большая для Казахстана сумма.

"Данный долг необходим для финансирования дефицита бюджета. Это не рекордный для Казахстана заём. Были и побольше суммы. (...) Долг – это не беда. Он, наоборот, спасает экономику в нужные моменты. Мы же не будем постоянно тратить деньги Нацфонда. Это тоже определённые ресурсы, которые мы должны оставить для будущего поколения", - сказал Ерулан Жамаубаев.

На пленарном заседании он сказал депутатам, что в целом дефицит бюджета не увеличивается.