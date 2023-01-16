"Был высокий уровень конкуренции" — ЦИК о выборах депутатов сената

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В очередных выборах депутатов сената парламента приняли участие 91,7 процента выборщиков, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, подводя итоги голосования.

"На очередных выборах депутатов сената парламента было избрано по 20 сенаторов. От каждого региона по одному представителю. Следует отметить, что на этих выборах был высокий уровень конкуренции среди кандидатов. В среднем на одно место претендовали шесть человек", — сказал он.

По его словам, среди тех кто получил депутатский мандат, были и самовыдвиженцы. Всего в выборах приняли участие 2 904 или 91,7 процента из 3 167 выборщиков.

"В день голосования за избирательными процедурами наблюдали доверенные лица кандидатов, наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций и представители СМИ, всего 235 человек. Их деятельность оказала положительное влияние на обеспечение прав выборщиков и других участников избирательного процесса. Все этапы избирательной кампании широко освещаются в СМИ", — отметил председатель ЦИК.

Нурлан Абдиров подчеркнул, что согласно нормам Конституционного закона "О выборах", их итоги подводятся комиссией не позднее семидневного дневного срока со дня проведения выборов.