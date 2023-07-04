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Бурундайское шоссе перекроют до августа в Алматы Сегодня, 20:05
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Сегодня, 20:05
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Бурундайское шоссе перекроют до августа в Алматы

Из-за строительства нового водопровода с 5 июля по 3 августа в Алматы перекроют улицу Бурундайское шоссе. Автобусы изменят свои маршруты, передаёт BaigeNews.kz.

Движение в обе стороны ограничат от улицы Барыс до улицы Жаужурек. 

"Это связано со строительством новых сетей водопровода и канализации. Проектом предусмотрена прокладка 3,5 километра сетей водопровода и 2,8 километра канализационной сети. По завершении 2,5 тысячи жителей Алатауского района будут обеспечены качественным водоснабжением", - сообщили в акимате города. 

Внесены изменения в маршруты автобусов:

№124 - В южном направлении - ул. Жаужурек - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака - ул. Мамбетова - далее по схеме;
№124 - В северном направлении - ул. Мамбетова -  ул.вдоль Бака  - ул. Бауыржана Момышулы- ул. Жаужурек - далее по схеме.
№81 - В южном направлении - ул.Центральная - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака  - далее по схеме;
№81 - В северном направлении -  ул. вдоль Бака -  ул. Бауыржана Момышулы-  ул.Центральная ул. Жаужурек
№10А - В южном направлении - ул. Жаужурек - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака - ул. Мамбетова -   далее по схеме;
№10А - в обратном направлении без изменений:
№10 - В северном направлении - ул. Мамбетова - ул. вдоль Бака -  ул. Бауыржана Момышулы-  ул. Жаужурек - далее по схеме:
№10 - в обратном направлении без изменений.

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Сегодня, 20:05
382
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