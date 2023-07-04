Бурундайское шоссе перекроют до августа в Алматы

Из-за строительства нового водопровода с 5 июля по 3 августа в Алматы перекроют улицу Бурундайское шоссе. Автобусы изменят свои маршруты, передаёт BaigeNews.kz.

Движение в обе стороны ограничат от улицы Барыс до улицы Жаужурек.

"Это связано со строительством новых сетей водопровода и канализации. Проектом предусмотрена прокладка 3,5 километра сетей водопровода и 2,8 километра канализационной сети. По завершении 2,5 тысячи жителей Алатауского района будут обеспечены качественным водоснабжением", - сообщили в акимате города.

Внесены изменения в маршруты автобусов:

№124 - В южном направлении - ул. Жаужурек - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака - ул. Мамбетова - далее по схеме;

№124 - В северном направлении - ул. Мамбетова - ул.вдоль Бака - ул. Бауыржана Момышулы- ул. Жаужурек - далее по схеме.

№81 - В южном направлении - ул.Центральная - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака - далее по схеме;

№81 - В северном направлении - ул. вдоль Бака - ул. Бауыржана Момышулы- ул.Центральная ул. Жаужурек

№10А - В южном направлении - ул. Жаужурек - ул. Бауыржана Момышулы- ул. вдоль Бака - ул. Мамбетова - далее по схеме;

№10А - в обратном направлении без изменений:

№10 - В северном направлении - ул. Мамбетова - ул. вдоль Бака - ул. Бауыржана Момышулы- ул. Жаужурек - далее по схеме:

№10 - в обратном направлении без изменений.