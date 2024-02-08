Букмекеров обяжут передавать сведения о ставках налоговикам в Казахстане

С 12 февраля букмекеры и тотализаторы будут предоставлять в налоговые органы сведения о ставках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление специальных налоговых режимов Комитета госдоходов.

Как сообщил глава Управления специальных налоговых режимов Комитета госдоходов Ерканат Шымберген, 12 декабря 2023 года были внесены изменения в Налоговый кодекс, в том числе - обязанность букмекерских контор и тотализаторов предоставлять сведения о пари (ставках) в органы государственных доходов.

"Эти сведения будут передаваться в интегрированном режиме. Будет интеграционное взаимодействие между налоговыми органами и букмекерскими конторами. У букмекерских контор есть аппаратно-программные комплексы, в котором фиксируются все данные о ставках, участниках пари", - сказал на брифинге Ерканат Шымберген.

Также он сообщил, что данные поправки вступают в силу 12 февраля, и отметил, что сведения будут использовать только для целей налогового администрирования.