Букмекеров обяжут передавать сведения о ставках налоговикам в Казахстане
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С 12 февраля букмекеры и тотализаторы будут предоставлять в налоговые органы сведения о ставках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление специальных налоговых режимов Комитета госдоходов.
Как сообщил глава Управления специальных налоговых режимов Комитета госдоходов Ерканат Шымберген, 12 декабря 2023 года были внесены изменения в Налоговый кодекс, в том числе - обязанность букмекерских контор и тотализаторов предоставлять сведения о пари (ставках) в органы государственных доходов.
"Эти сведения будут передаваться в интегрированном режиме. Будет интеграционное взаимодействие между налоговыми органами и букмекерскими конторами. У букмекерских контор есть аппаратно-программные комплексы, в котором фиксируются все данные о ставках, участниках пари", - сказал на брифинге Ерканат Шымберген.
Также он сообщил, что данные поправки вступают в силу 12 февраля, и отметил, что сведения будут использовать только для целей налогового администрирования.
"То есть, эти сведения об ИИН не являются налоговой тайной. Их конфиденциальность будет обеспечена в соответствии с законодательными актами. Данные сведения будут использовать только налоговые органы. За ее разглашение есть ответственность. Поэтому эти сведения будут использоваться только для целей выявления лиц, которые получили соответствующие доходы и для целей выявления доходов букмекерских контор", - сказал Шымберген.
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