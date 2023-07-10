Бухгалтеры образования подозреваются в хищении 83 млн тенге в Акмолинской области

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По данным фактам зарегистрированы уголовные дела.

Бухгалтера образования Акмолинской области подозреваются в хищении денежных средств в особо крупном размере, передаёт Baigenews.kz.

Так, бухгалтер Буландынского детского сада перечисляла денежные средства на счета своих родственников, создавая при этом мнимое совершение сделок с предпринимателями.

В целях создания картины реальности переводов бухгалтер указывал наименования предприятий, с кем якобы заключались договора на поставку товара.

Между тем банковские счёта были оформлены на ее близких родственников.

Всего за период работы бухгалтером перечислено 47 млн тенге.

Второй случай установлен в одной из школ города Степногорск, где по версии следствия бухгалтер перечислила на свой счет в качестве заработной платы 36 млн тенге.

По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по ст.189 ч.4 п.2 УК (хищение в особо крупном размере), которые расследуются специальными прокурорами и Департаментом экономических расследований по Акмолинской области.

Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.