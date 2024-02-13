Будут ли истреблять сайгаков в 2024 году в Казахстане

Казалось, "войну" с сайгаками только завершили. Однако выяснилось, что учёные готовят новое биологическое обоснование и, возможно, уже осенью будет принято решение о новом изъятии антилоп из популяции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 2023 году планировалось изъятие 226 000 особей сайгаков уральской популяции и 111 795 особей Бетпакдалинской популяции. В общем - 337 795 особей. Как сообщили в предприятии "Охотзоопром", фактически было изъято 42 000 особей. Это 12,8 процента от планируемого количества.

Глава "Охотзоопрома" объяснил такие показатели.

"Мы не планировали 337 тысяч особей изъять. Это было по биологическому основанию рекомендовано. Так как управление популяцией сайги проходит в первый раз. После 1997 года промысловой охоты не было. Мы как первооткрыватели получается. Сколько смогли организовать, столько изъяли", - объяснил генеральный директор предприятия "Охотзоопром" Марлен Айнабеков на брифинге в СЦК.

Он добавил, что сейчас идёт работа над ошибками: разрабатываются новые алгоритмы для усовершенствования управления сайгой.

"Можно сказать, что это был пилотный проект. Мы думаем, что в этом году к осени мы уже по-другому будем подходить к этому моменту. Учтём все наши ошибки и уже более детально подойдём ко всем вопросам", - сказал Айнабеков.

Исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев отметил, что на основе весенних учётов будет готовиться новое биологическое обоснование, согласно которому определят численность сайги для изъятия в 2024 году. По его словам, по динамике прошлых лет ежегодный прирост сайги составляет 40-44 процента. Обоснование будет готовиться с мая до осени.