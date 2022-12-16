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polisia.kz Сегодня, 17:45
63
Сегодня, 17:45
63
Фото: polisia.kz

Будущие казахстанские полицейские научатся ловить интернет-мошенников с помощью киберполигона

В Алматинской академии МВД открылся киберполигон, где будут заниматься будущие стражи порядка, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, чтобы повысить эффективность противодействия киберпреступности, в сентябре министр внутренних дел Марат Ахметжанов открыл в Алматинской академии МВД киберлабораторию.  Продолжением этой работы стало открытие на базе Академии специального киберполигона. 

Во время церемонии открытия киберполигона с участием заместителя министра внутренних дел Ержана Саденова и директора "Кazdream special systems" Думана Сембаева были продемонстрированы совместные проекты академии с Военно-инженерным институтом радиотехники и связи Министерства обороны страны, связанные с разработкой антидрона, с компанией "Сергек" по обеспечению безопасности дорожного движения, с компанией "Tactical Tech" – созданию виртуальных симуляционных тренажеров командно-штабных учений. 

"Программно-технический потенциал киберполигона, разработанные с участием узких специалистов информационные системы будут способствовать укреплению подразделений по борьбе с киберпреступностью IT-специалистами, обучению сотрудников полиции проведению оперативных мероприятий и анализу биллинга, определению ip-адресов кибермошенников, раскрытию и расследованию уголовных правонарушений с использованием криптовалют, и в целом эффективно противостоять интернет-мошенничеству, внедряя в деятельность полиции исследования в данной сфере", — сообщили в МВД.

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#МВД #киберпреступность #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:45
63
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