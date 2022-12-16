Будущие казахстанские полицейские научатся ловить интернет-мошенников с помощью киберполигона

Фото: polisia.kz

В Алматинской академии МВД открылся киберполигон, где будут заниматься будущие стражи порядка, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, чтобы повысить эффективность противодействия киберпреступности, в сентябре министр внутренних дел Марат Ахметжанов открыл в Алматинской академии МВД киберлабораторию. Продолжением этой работы стало открытие на базе Академии специального киберполигона.

Во время церемонии открытия киберполигона с участием заместителя министра внутренних дел Ержана Саденова и директора "Кazdream special systems" Думана Сембаева были продемонстрированы совместные проекты академии с Военно-инженерным институтом радиотехники и связи Министерства обороны страны, связанные с разработкой антидрона, с компанией "Сергек" по обеспечению безопасности дорожного движения, с компанией "Tactical Tech" – созданию виртуальных симуляционных тренажеров командно-штабных учений.