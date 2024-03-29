Будущее экономики Казахстана: влияние глобальных экономических тенденций

В Астане стартовала работа первого заседания Клуба экономистов NAC Analytica, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Именитые зарубежные и отечественные экономисты, аналитики, учёные собрались на одной площадке, чтобы обсудить влияние глобальных экономических тенденций на экономику Казахстана и выработать свои рекомендации для устойчивого экономического роста страны.

По словам организаторов мероприятия, уникальность данной площадки заключается в том, что здесь собраны западные эксперты, местные практики и аналитические центры.

"Наша задача – объединить профессиональных экономистов, практиков, академиков, советников, которые в реальной политике сейчас занимаются изменением страны и применением реформ. Также здесь сегодня собрались люди, которые участвуют в общественной политике. Наша задача – выработать конструктивные рекомендации, сделать реформы, которые будут полезны для страны", - обозначил цели заседания председатель правления NAC Analytica Тимур Абилкасымов.

Выработанные в ходе заседания рекомендации будут направлены в государственные органы для дальнейшей реализации.

"Мы не просто проводим исследования, мы хотим, чтобы наша наука работала для блага страны. Мы обязательно будем передавать наши рекомендации в государственные органы, делиться своим видением", - сказал Абилкасымов.

По его словам, заседания Клуба экономистов NAC Analytica будут проводиться на регулярной основе.