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Будет жёсткая конкуренция - политолог Калиев о выборах в Мажилис и маслихаты
Политолог Талгат Калиев поделился мнением с BaigeNews.kz о том, как сложатся мартовские выборы в Мажилис и маслихаты. По его мнению, смешанная система избирания повлечёт острые дискуссии и политическую конкуренцию во власти.
"Выборы будут проходить качественно по-новому, будет восстановлен мажоритарный принцип формирования по смешанному принципу. Это будет жёсткая конкуренция, будет восстановлен институт публичной политики. Кандидаты в депутаты будут напрямую проводить свою агитационную работу, коммуницировать с избирателями, собирать их наказы и будут подотчётны перед ними. Это способствует появлению новых ярких личностей в казахстансокй политике. Соответственно приведет к более острым дискуссиям в Парламенте, к большей принципиальности депутатов, которые не будут зависеть от руководства своих фракций или руководителей партий и будут ориентироваться исключительно на позиции интересов своих избирателей", - спрогнозировал Т. Калиев.
Что касается самовыдвиженцев, они, по-мнению эксперта, предпочтут вступлению в партию свою независимость.
"Пока никто не мешает партиям выдвинуть на одномандатные округа тоже своих кандидатов, которые, являясь членами партии, буду баллотироваться по одномандатным округам. Это не запрещено законодательством. Кандидат может быть членом какой-либо партии. Но в то же время он будет подотчётен не партии, то есть если он будет исключён из партии, его нельзя будет отозвать, он в любом случае останется в Мажилисе, поскольку выбран прямым голосованием", - пояснил политолог.
Конкуренция на выборы начинается не только с партии, но и с личности самого кандидата. Большие шансы у ярких и медийных личностей:
"Сейчас парламентское большинство представлено "Аманатом", он имеет наиболее разветвлённую инфраструктуру, представлен во всех центрах, и их агитационная работа будет построена достаточно интенсивно. Но в любом случае интерес населения будет прикован, в первую очередь, к новым партиям, какие у них будут платформы, насколько они будут яркими, принципиальными и смелыми. "Аманату" нужно будет сначала сохранить парламентское большинство, но я думаю, что партийный список будет в значительной степени обновлён. Сохранят свои места наиболее принципиальные, яркие и медийные, те, кто сумел проявить себя в этом созыве: Канат Нуров, Ерлан Саиров, Айдос Сарым...".
В целом, Калиев прогнозирует интересные выборы:
"Будет квота на молодёжь и женщин, одномандатники молодые будут активно выдвигаться. В Мажилис можно выдвинуться после 25 лет, в маслихат - после 20 лет. Это будут достаточно интересные выборы, в них будет интрига, конкуренция и своя особенность".
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