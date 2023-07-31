Будет как на ЕНТ: В Казахстане ужесточают проведение экзаменов на водительские права

Фото: пресс-службы "Правительство для граждан"

В Казахстане изменились правила подготовки водителей и сдачи экзамена на получение водительских прав. Соответсвующий приказ подписал министр внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Теперь при подаче заявления через портал электронного правительства (ПЭП) на сдачу теоретического или практического экзаменов нужно будет пройти процедуру биометрической идентификации. Такую же процедуру нужно будет пройти перед началом, во время и в конце экзамена.

Уточняется, что классы для сдачи теоретического экзамена будут оборудованы специальным оборудованием для подавления сигналов, видеонаблюдением и ещё рядом приборов, обеспечивающих честность сдачи экзамена.

Если сдающий экзамен выходил из помещения, обменивался материалами, пронёс вспомогательные средства или технические устройства, ему выставляется отметка "Не сдал" и он может быть допущен к повторной сдаче не ранее чем через три месяца.

Также изменились требования к сдаче практического экзамена и выдаче водительского удостоверения.

Новые правила начнут действовать с 8 августа 2023 года.