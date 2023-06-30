Бруцеллёз выявили у 19 жителей Кызылординской области

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По Кызылординской области за пять месяцев 2023 года выявлено 19 фактов заражения бруцеллезом. Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на один случай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Показатель заболеваемости сформирован на одном уровне среди детей до 14 лет, среди подростков наблюдается тенденция к росту на пять процентов.

"В разрезе районов бруцеллез зарегистрирован в Кармакшинском, Жанакорганском, Жалагашском районах и в областном центре. Из них в Жанакорганском районе – три, Кармакшинском районе – шесть, в Жалагашском районе – один и в городе Кызылорде – девять случаев", - сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

Среди заболевших доля сельского населения составила 52,6 процента. Тревожно, что 47,3 процента заболеваемости зарегистрировано среди жителей города. Все зараженные бруцеллезом – жители населенных пунктов, благополучные по бруцеллезу сельскохозяйственных животных.

Как установлено в ходе эпидемиологического анализа, восемь восемь больных бруцеллезом в домашних условиях осуществляют уход за домашними сельскохозяйственными животными, остальные 11 человек не занимаются животноводством, покупают и потребляют мясо и молоко в торговых точках, у частных лиц.

В очагах заболевания проведены все противоэпидемические мероприятия, лабораторным обследованием охвачено 66 контактных лиц, выявлен один больной среди контактных. Все взяты на медицинское наблюдение.

К слову, основным источником заболевания являются животные. Бруцеллез часто передается человеку через контактные и алиментарные пути. Поэтому в КСЭК напомнили, что во время работы с сельскохозяйственными животными необходимо носить спецодежду, обязательно перед употреблением проводить термическую обработку молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов.

Клинические признаки заболевания: повышение температуры тела, потливость, потеря массы тела. У больного болят суставы, повреждаются мышцы и нервная система. При поражении половых органов у мужчин возникает орхит, заболевание может привести к импотенции. У женщин – выкидыш, воспаление матки, мастит. Поэтому при несвоевременном обращении к врачу бруцеллез может осложниться и привести к инвалидности.