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Бронзовый казан эпохи раннего железного века нашли в Жамбылской области
Бронзовый казан эпохи раннего железного века нашли в селе Бесагаш Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Хабар 24".
Уникальную находку обнаружили на кладбище местные жители. По предварительной версии историков, найденный артефакт датируется V–III вв. до нашей эры, то есть относится к периоду сакских племён
Для выдвижения точной версии учёные планируют провести реставрацию и изучить объект. 50-килограммовый котёл с ручками очень хорошо сохранился, на нём повреждена лишь подставка. После реставрации находка пополнит экспозицию одного из местных музеев.
"Котёл сам по себе очень хорошо сохранился, артефакт. Это уникальный культурный памятник. В то время этот казан частично уже был испорчен. Поэтому такие уникальные металлические, бронзовые котлы, драгоценные артефакты в то время использовали в других целях. Аналогичный казан был найден в Жетысу в 1979 году, потом в Восточном Казахстане. Сакская культура распространена от Казахстана, включая Среднюю Азию, до Восточной Европы", — говорит историк, археолог Сауран Калиев.
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