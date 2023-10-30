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Бронзовую медаль завоевали казахстанцы в шорт-треке на Кубке мира

Сегодня, 10:04
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olympic.kz Сегодня, 10:04
Сегодня, 10:04
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Фото: olympic.kz

Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев прошли эстафету (5000 метров) и завоевали бронзовую медаль.

Первыми на финише были спортсмены из Китая. Канада завоевала серебро.

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