Бронзовую медаль завоевали казахстанцы в шорт-треке на Кубке мира

Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев прошли эстафету (5000 метров) и завоевали бронзовую медаль.

Первыми на финише были спортсмены из Китая. Канада завоевала серебро.