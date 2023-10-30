Бронзовую медаль завоевали казахстанцы в шорт-треке на Кубке мира
Сегодня, 10:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:04Сегодня, 10:04
109Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в канадском Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев прошли эстафету (5000 метров) и завоевали бронзовую медаль.
Первыми на финише были спортсмены из Китая. Канада завоевала серебро.
Самое читаемое