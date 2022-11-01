Бродячие собаки напали на жительницу Уральска

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За месяц девушке трижды пришлось обороняться от бездомных собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Жительница Уральска рассказала, что утром 29 октября по дороге на работу в районе филармонии на неё напали две бездомные собаки и повалили на землю. К счастью, до укусов дело не дошло, прохожие помогли их отогнать.

"Это третий случай с начала октября. До этого нападали на проспекте Абулхаир Хана. Не знаю, почему мне так везёт. А как страшно, если нападут на детей и стариков. Надо решать эту проблему", - говорит Виктория.

Девушка пыталась дозвониться до службы отлова, но трубку, по её словам, так никто и не взял.

Тем временем руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев рассказа, что с начала года в Уральске отловили 2 500 бездомных животных. Из них 2 060 кошек и собак прошли стерилизацию и вернулись на улицы города. 440 животных подлежали усыплению.