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pixabay.com Сегодня, 03:21
108
Фото: pixabay.com

Бродячие собаки напали на жительницу Уральска

За месяц девушке трижды пришлось обороняться от бездомных собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Жительница Уральска рассказала, что утром 29 октября по дороге на работу в районе филармонии на неё напали две бездомные собаки и повалили на землю. К счастью, до укусов дело не дошло, прохожие помогли их отогнать.

"Это третий случай с начала октября. До этого нападали на проспекте Абулхаир Хана. Не знаю, почему мне так везёт. А как страшно, если нападут на детей и стариков. Надо решать эту проблему", - говорит Виктория.

Девушка пыталась дозвониться до службы отлова, но трубку, по её словам, так никто и не взял.

Тем временем руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев рассказа, что с начала года в Уральске отловили 2 500 бездомных животных. Из них 2 060 кошек и собак прошли стерилизацию и вернулись на улицы города. 440 животных подлежали усыплению.

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#Уральск #собаки
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:21
108
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