Британский журнал опубликовал статью о самых захватывающих местах Казахстана

Популярное международное издание Condé Nast Traveler опубликовало материал под названием The Most Breathtaking Places to Visit in Kazakhstan ("Самые захватывающие места, которые можно посетить в Казахстане"). Нашу страну назвали одним из недооцененных туристических направлений в мире, передаёт BaigeNews.kz.

Авторы детально и красочно описали Алматы, Бурабай, Астану, Мангистау, Туркестан, Восточный Казахстан и Улытау. Они подчеркнули, что как девятая по величине страна на планете Казахстан изобилует потрясающими пейзажами. От гор до солончаков, от кристально чистых озёр до густых лесов, от современной архитектуры до древних городищ.