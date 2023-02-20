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  • Британский журнал опубликовал статью о самых захватывающих местах Казахстана
pixabay.com Сегодня, 21:32
212
Сегодня, 21:32
212
Фото: pixabay.com

Британский журнал опубликовал статью о самых захватывающих местах Казахстана

Популярное международное издание Condé Nast Traveler опубликовало материал под названием The Most Breathtaking Places to Visit in Kazakhstan ("Самые захватывающие места, которые можно посетить в Казахстане"). Нашу страну назвали одним из недооцененных туристических направлений в мире, передаёт BaigeNews.kz

Авторы детально и красочно описали Алматы, Бурабай, Астану, Мангистау, Туркестан, Восточный Казахстан и Улытау. Они подчеркнули, что как девятая по величине страна на планете Казахстан изобилует потрясающими пейзажами. От гор до солончаков, от кристально чистых озёр до густых лесов, от современной архитектуры до древних городищ.

"Только на неделе Казахстан был признан лучшим трендовым направлением для туристов из Индии. До этого Казахстан вошёл в топ-10 стран по доступному отдыху по версии популярного сайта Curly Tales. Радует, что мировые издания всё громче начинают обращать внимание на Казахстан и рекомендовать к посещению. Мы продолжим работу по созданию условий для отечественных и зарубежных туристов", - отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

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#туризм #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:32
212
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