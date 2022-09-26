Британия смягчит визовые требования, чтобы привлечь трудовых мигрантов

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Правительство Великобритании планирует увеличить приём трудовых мигрантов, чтобы справиться с острой нехваткой рабочих рук. Для этого власти хотят смягчить визовые требования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету The Sunday Times.

По данным издания, в ближайшее время премьер-министр Лиз Трасс увеличит лимит на привлечение сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства и расширит список профессий, на которые распространяется облегчённая процедура получения рабочих виз.

Так, в перечне могут оказаться специалисты по прокладке широкополосной сети интернета. Это может потребоваться для того, чтобы выполнить обещание британского правительства сделать скоростной интернет доступным для 85 процентов населения страны к 2025 году. Ожидается, что власти Великобритании пойдут на смягчение требований к знанию английского языка, который необходим для получения рабочей визы.

По данным газеты, подобный план вызовет сопротивление ряда должностных лиц, включая министра внутренних дел, министра внешней торговли и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Политики в ходе референдума 2016 года поддерживали выход страны из Европейского союза. Одним из главных лозунгов сторонников Brexit была более жёсткая и независимая от Брюсселя миграционная политика.