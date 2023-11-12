Брата Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали из-за допинга

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) дисквалифицировала российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

Об этом 11 ноября сообщил американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора CSAC Энди Фостер.

"Усман Нурмагомедов был дисквалифицирован на 6 месяцев Атлетической комиссией штата Калифорния после положительного результата теста на запрещённое вещество после его боя против Брента Примуса на Bellator 300", — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Как указал Хельвани, у россиянина было предписание на использование препарата, но он не подал заявку на TUE (исключения для терапевтического использования). Нурмагомедов также получил штраф в размере 50 тысяч долларов и был зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Усман Нурмагомеедов — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Bellator MMA. Действующий чемпион Bellator в лёгком весе. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.