Брат Салтанат Нукеновой обвинил службу такси в нарушении их конституционных прав

Айтбек Амангельды, который выступает потерпевшей стороной на суде над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, заявил о грубом нарушении норм закона со стороны InDrive, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я хочу всем напомнить, что они не состояли в официальном браке. Каких-то полноценных прав для того, чтобы требовать персональные данные Салтанат, у них не было. Это охраняемая законом тайна. По факту предоставлены все данные о поездках с адресами. Это ужасное нарушение закона", - сказал брат погибшей.

Его слова подтвердила адвокат Жанна Уразбахова.

"Никому не предоставляется передвижение, если от этого лица нет доверенности, лицо не состоит в каких-то родственных отношениях, чтобы после смерти запрашивать эти данные. Например, нами был сделан адвокатский запрос в компанию Яндекс. Яндекс нам отказал предоставлять данные о передвижении Салтанат в связи с тем, что мы не предоставили доверенность от Салтанат. Даже её брату отказались предоставлять данные. Потому что это охраняемая тайна. Там указаны адрес, куда она ездила, в какое время, дата. Мы считаем, что здесь со стороны InDrive идёт грубое нарушение норм законодательства РК, в том числе конституционных прав", - сказала Уразбахова.

Она добавила, что пока рассматривают вопрос о подаче иска в отношении службы такси.

"Мы не возражаем против приобщения, потому что они как раз-таки данные сведения о передвижении из Астаны в Павлодар подтверждаются объёмом представленного обвинения о том, что Салтанат неоднократно убегала от подсудимого и уезжала в Павлодар. Мы были шокированы тем, что международная компания таким образом грубо нарушает права казахстанцев. Это может коснуться любого из вас. Любой человек может получить на вас данные, куда вы ездили, какого числа, по какому адресу. Это может быть распространено в СМИ", - отметила адвокат потерпевшей стороны.

Напомним, ранее в суде сторона обвиняемого озвучила передвижения Нукеновой на такси между городами.