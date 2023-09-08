Брал по 500 тысяч: молодой врач в Кызылорде организовал преступную схему

Сотрудники правоохранительных органов бьют тревогу. В Кызылординской области участились факты мошенничества. Сначала года в регионе было зафиксировано 739 фактов правонарушений по данной категории. В основном злоумышленники в своих преступных замыслах активно используют интернет - ресурсы. В этом случае, задержать мошенников по горячим следам удается крайне редко, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день способов обмануть человека и завладеть его материальным имуществом очень много. В большинстве случаях злоумышленники пользуются наивностью граждан. В основном аферисты обещают помочь получить жилье по государственной программе, оформить безпроцентный кредит на крупную сумму, трудоустроить на хорошую работу и многое другое. В последние несколько лет участились случаи интернет - мошенничества. В результате, потерпевшие лишаются денег и вынуждены обращаться в правоохранительные органы.

Аналогичное уголовное дело было рассмотрено в городском межрайонном специализированном суде Кызылорды. На скамье подсудимых - врач, работающий в одном из частных медицинских клиник областного центра. Молодой мужчина рассказывал своим пациентам, что дополнительно работает в местной администрации и имеет возможность посодействовать в получении жилья по государственной программе. Потерпевшие верили словам доктора и приносили ему деньги с надеждой заполучить квартиру. Свои услуги молодой специалист оценивал в 500 тысяч тенге. В результате его от него пострадали 19 человек.

"Я хорошо знала подсудимого, раньше он работал в государственной поликлинике. Приезжал на вызовы, обследовал мою маму. Всегда был добрым и обходительным. Я доверилась ему и отдала 500 тысяч тенге. Он обещал помочь мне получить трехкомнатную квартиру. Позже я узнала, что он таким образом обманывает людей. Сразу обратилась в полицию", - говорит одна из потерпевших.

В ходе судебного процесса молодой врач свою вину полностью признал. Деньги мужчина тратил на свои нужды. Как выяснилось, действовал врач не один, 100 тысяч тенге уходили в карман посредников. Сотрудникам областной прокуратуры Кызылорды предстоит еще выяснить виновность двух соучастников преступления. После долгих разбирательств, судом был вынесен обвинительный приговор.

"В ходе судебного процесса вина подсудимого была полностью доказана. Он признан виновным по статье 190, части три, пункта четыре Уголовного Кодекса РК и приговорен к четырем с половиной годам ограничения свободы. Отбывать наказание будет в колонии средней безопасности", - прокомментировала судья городского суда Кызылорды Жулдыз Жакеева.

В Кызылорде растет число и интернет мошенничеств. В текущем году было зарегистрировано 185 фактов киберпреступлений, раскрыто всего 33. По данным сотрудников полиции Кызылординской области, аферисты каждый раз изобретают новые схемы обмана.

"32 - летняя жительница Кызылорды стала жертвой интернет-мошенников. Ей позвонили неизвестные и сообщили о выигрыше автомашины. Злоумышленники отправили на ее номер телефона ссылку. Как только женщина прошла по ссылке, с ее банковской карты было снято 315 тысяч тенге. Обманутая горожанка сразу обратилась в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 22-летний житель города Астаны. Сейчас по данному факту проводятся досудебные расследование", - сообщили в полиции.

Как все же не попасться на удочку мошенников? Специалисты просят жителей всегда сохранять бдительность и не распространять личные данные в социальных сетях.