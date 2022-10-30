Браконьеры из Актобе застрелили более 60 уток в Кызылординской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Дело расследует полиция.

Два ружья и 63 тушки убитых птиц изъяли у браконьеров полицейские в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В Казалинском районе инспекторы роты управления местной полицейской службы совместно с сотрудниками областного лесного хозяйства остановили автомобиль Lada 21214.

"При проверке в салоне авто обнаружены два охотничьих ружья 12 калибра и 63 тушки дикой утки. В качестве подозреваемых задержаны жители города Актобе в возрасте 54 и 50 лет. Все вещественные доказательства изъяты", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о браконьерах, которые застрелили двух краснокнижных птиц в Акмолинской области. Полиции мужчина пояснил, что знал о запрете охотиться на лебедей-кликунов, однако, увидев лёгкую добычу, не сдержался.