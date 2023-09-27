Браконьер застрелил медведя в ВКО
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37-летнего жителя Усть-Каменогорска задержали за отстрел медведя, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в районе села Ново-Троицкое. Мужчина занимался незаконной охотой. Мясо хищника подозреваемый планировал взять для личного употребления.
С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства: ружья Ataarms 12 калибра и Zauermod калибра 308, на которые имеются разрешения, квадроцикл и тушу зверя, которую после передали для хранения в ветеринарную лабораторию.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 337 УК РК - "Незаконная охота". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
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