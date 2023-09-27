  • 28 Сентября, 03:46
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Браконьер застрелил медведя в ВКО

Вчера, 19:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Вчера, 19:13
Вчера, 19:13
356
Фото: pxhere.com

37-летнего жителя Усть-Каменогорска задержали за отстрел медведя, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в районе села Ново-Троицкое. Мужчина занимался незаконной охотой. Мясо хищника подозреваемый планировал взять для личного употребления.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства: ружья Ataarms 12 калибра и Zauermod калибра 308, на которые имеются разрешения, квадроцикл и тушу зверя, которую после передали для хранения в ветеринарную лабораторию.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 337 УК РК - "Незаконная охота". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Самое читаемое

Наверх