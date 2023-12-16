Бой "Казахского гиганта" с россиянином закончился скандалом

Казахстанский боец ММА Асылжан Бакытжанулы по прозвищу "Казахский гигант" встретился с бывшим представителем UFC из России Максимом Гришиным. Бой проходил в весовой категории до 100 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на Fight.ru.

Они подрались на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

Бой продлился всю дистанцию – три раунда по 5 минут. В двух стартовых отрезках Асылжан доминировал в клетке. Он перебивал своего соперника в стойке. И дважды чуть не удосрочил россиянина. В третьем же отрезке Гришин действовал активнее.

Но, когда дело дошло до решения судей. Они неожиданно единогласным вердиктом отдали победу Гришину (29-28, 29-29, 29-28). Теперь профессиональный рекорд Максима в смешанных единоборствах составляет 32-2-10. У Асылжана осталось 15 побед в 20 боях.

Как отмечает Telegram-канал "Спорт Шредингера", известные комментаторы UFC были в шоке от такого поворота и назвали исход боя "ограблением".

"Я бы отдал Асылжану первый и второй раунды - хотя бы за нокдауны, потрясения, все остальное", — заявил Давид Багдасарян.

"Учитывая, что решение единогласное - вполне возможно, что мы понимаем чуть меньше, чем судьи", — отметил комментатор Олег Володин.

Исполнительный директор RCC Николай Клименко тоже не согласился с оценками судей и пообещал реванш.