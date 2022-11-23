Бомбу ищут в одной из школ Талгара

Фото: polisia.kz

Полиция получила сообщение о заложенной бомбе в СШ №3 в Талгаре. Сапёры начали спецоперацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Информация об опасности поступила в дежурную часть департамента полиции Алматинской области в 14:45.

"По данному факту сотрудниками полиции, совместно с другими уполномоченными органами произведена эвакуация 1000 учащихся, 90 преподавателей, 25 человек технического персонала. В настоящее время сапёрами проводится специальная операция по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.