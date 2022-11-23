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polisia.kz Сегодня, 19:24
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Сегодня, 19:24
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Фото: polisia.kz

Бомбу ищут в одной из школ Талгара

Полиция получила сообщение о заложенной бомбе в СШ №3 в Талгаре. Сапёры начали спецоперацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Информация об опасности поступила в дежурную часть департамента полиции Алматинской области в 14:45.

"По данному факту сотрудниками полиции, совместно с другими уполномоченными органами произведена эвакуация 1000 учащихся, 90 преподавателей, 25 человек технического персонала. В настоящее время сапёрами проводится специальная операция по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

 

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#полиция #терроризм #бомба #школа #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:24
112
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