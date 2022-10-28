Большинство трудовых мигрантов в Казахстане работают в строительной отрасли

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На первое октября 2022 года в Казахстане работали 15 434 иностранных гражданина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

586 человек работали руководителями и их заместителями, 3 076 - руководителями структурных подразделений, специалистами и квалифицированными рабочими – 7 910 и 891 человек соответственно, 1 380 человек были привлечены на сезонные работы, в рамках корпоративного перевода трудились 1 591 человек.

Мигранты работали в 1 751 компании, в которых также трудятся 399 тысяч казахстанцев.

Большинство иностранцев работают в строительстве – 6 137 человек (40 процентов); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 515 человек (10 процентов); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 211 человек (восемь процентов); профессиональной, научной и технической деятельности – 1 143 человек (восемь процентов); обрабатывающей промышленности – 1 071 человек (семь процентов).

Трудовые мигранты приехали в Казахстан из Китая - 3 539 человек, Индии – 1 801 человек, Турции – 1 707 человек, Узбекистана – 1 487 человек, Великобритании – 1 125 человек.