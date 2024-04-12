Большинство казахстанцев интересуются новостями в сфере науки и технологий

На платформе eGov mobile проведен опрос граждан касательно науки. Социологические данные показывают высокий уровень интереса граждан к новостям в сфере науки и технологий, передаёт BaigeNews.kz.

"Подавляющее большинство опрошенных (85,9%) читают и смотрят научные новости. При этом, доля мужчин (89,1%), интересующихся наукой, несколько превышает долю женщин (82,3%). В разрезе возрастных категорий, больше всего интересующихся наукой фиксируется среди молодежи 18-29 лет (87,1%)", - говорится в сообщении.

Наиболее популярными областями современной науки для опрошенных являются медицина, биология и биотехнологии (32,6%); IT-технологии, компьютеры, электроника, робототехника (30,7%); психология, воспитание (25,2%); новые технологии, нанотехнологии (19,4%); автомобилестроение, машиностроение (17,1%).

В топе наиболее популярных научных областей для опрошенных находятся медицина, IT-технологии, а также психология. Нужно отметить, что данные тематики также регулярно входят в мейнстрим научных исследований.

*Сумма не равна 100%, так как у респондентов была возможность выбора нескольких вариантов ответов.

Справочно: в опросе приняли участие 20 725 человек со всех регионов страны. Из них 51% мужчин и 49% женщин; 67% горожан и 33% сельчан; 69% казахов, 18% русских и 13% других этносов; 33% (в возрасте 18-29 лет), 50% (30-45 лет), 14% (46-60 лет), 3% (61 и старше лет).