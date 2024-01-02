Большегруз улетел в кювет в Акмолинской области
Сегодня, 18:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:29Сегодня, 18:29
149Фото: polisia
Фура с 20 тоннами чечевицы улетела в кювет на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Спасательная операция длилась более четырех часов.
"Водитель, не справившись с управлением, допустил съезд большегруза на обочину, а вот выбраться самостоятельно не было возможности. Вооружившись необходимым приспособлениями и организовав выезд спецтехники, полицейские при помощи других специалистов извлекли фуру с обочины на проезжую часть, при этом обеспечили безопасность движения для других авто", - говорится в сообщении.
Водитель фуры выразил слова благодарности полицейским и всем, кто принимал участие в спасательной операции.
Самое читаемое
- "Ты меня преследуешь?": красавица-футболистка обратилась к Бактиеру Зайнутдинову
- Пойманный за рулём водитель без прав отсудил 500 тысяч тенге
- Димаш Кудайберген в Акорде исполнил гимн Казахстана
- Овнов ждут испытания, Тельцов — любовь, а Водолеев — прибыль: астрологи дали прогноз на 2024 год
- Чтобы не было мучительно больно: как правильно встречать високосный год