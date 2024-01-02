  • 2 Января, 19:36
  • BAIGENEWS

Большегруз улетел в кювет в Акмолинской области

Сегодня, 18:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia Сегодня, 18:29
Сегодня, 18:29
149
Фото: polisia

Фура с 20 тоннами чечевицы улетела в кювет на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Спасательная операция длилась более четырех часов.

"Водитель, не справившись с управлением, допустил съезд большегруза на обочину, а вот выбраться самостоятельно не было возможности. Вооружившись необходимым приспособлениями и организовав выезд спецтехники, полицейские при помощи других специалистов извлекли фуру с обочины на проезжую часть, при этом обеспечили безопасность движения для других авто", - говорится в сообщении.

Водитель фуры выразил слова благодарности полицейским и всем, кто принимал участие в спасательной операции.

Самое читаемое

Наверх